Haber: Mert Osman Erman

Başkent Quito'da iki araç bombası da patladı ve her ikisi de ülkenin hapishane otoritesini hedef aldı (SNAI).

Bombalamalarda kimse yaralanmadı ve en az altı kişi gözaltına alındı.

Yetkililer en az bir olayın ülkenin en büyük hapishanelerinden birinde silah arama nedeniyle gerçekleşen bir polis operasyonuna karşı misilleme olabileceğine inanıyor.

Ecuador İçişleri Bakanı Juan Zapata, yetkililerin harekete geçtiğini ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

"Memurlarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz," dedi Zapata.

Saatler önce Quito'da SNAI tarafından daha önce kullanılan bir binayı hedef alan bir bomba patladı. İkinci patlama ajansın merkezine yönelikti.

Polis, daha sonraki saldırının patlayıcılarla hazırlanan bir araç kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Quito Belediye Başkanı Pabel Munoz, şehirde gece boyunca el bombası patlamaları olduğunu söyledi.

Ecuador, uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantılı büyüyen şiddetle karşı karşıya ve bu durum kaynakları yetersiz ve kalabalık hapishane sistemine büyük bir yük getirdi.

Son yıllarda, Ecuador'un kalabalık hapishanelerinde ölümcül kavgalarda yüzlerce mahkum öldü.

Çarşamba günü, Latacunga şehrinde bulunan Cotopaxi hapishanesinde silah ve patlayıcı araması yapmak için yüzlerce polis memuru ve asker operasyon düzenledi, bu şiddeti önleme çabalarının bir parçasıydı.

Ecuador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, "Özellikle hapishane sisteminde aldığımız tedbirler, devleti caydırmaya çalışan suç örgütlerinden şiddetli tepkilere neden oldu" dedi.

"Ama kararlıyız ve tehlikeli suçluları yakalama, suç örgütlerini dağıtma ve ülkenin hapishanelerini huzura kavuşturma hedefinden geri adım atmayacağız."