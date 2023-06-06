HABER: DİNÇER KARACALAR

Katılımcılar çocuklara yönelik ticari, cinsel sömürüyü kapsamlı bir şekilde tartıştılar ve çözüme dair stratejilerin oluşturulmasında çaba sarfettiler. Çocuk adalet sistemine ilişkin projelerin geliştirilmesinin, uygulamaya sokulmasının ve sürekliliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

ECPAT üyesi diğer ülkelerle ortak proje kapsamında sorun tespiti yapılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Tam güç çalışmaya devam, dinamik üyelerimiz ile elimizden gelen her şeyi yapacağız

ECPAT Türkiye Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu "Tam güç çalışmaya devam, dinamik üyelerimiz ile gerek çocuk adalet sistemi, gerekse ticari cinsel sömürüyle mücadele olsun, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocukların istismar edilmesine göz yummayacağız. Farkındalık yaratma çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Uluslararası Af Örgütü öncülüğünde, ÇAÇAV ve ECPAT Türkiye işbirliğinde Cinsel Suçlarla Mücadele ve Uluslararası Mevzuat konulu eğitimlerimiz devam ediyor. Beş ilde daha bu eğitimleri gerçekleştireceğiz. Hem fiziki hem de online eğitimler, yüzlerce kişinin ilgisini çekti ve yoğun katılım sağlandı."dedi.

Sözlerini, ECPAT Türkiye'nin, İçişleri Bakanlığı İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanlığı, İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kuruluna üyeliklerini hatırlatarak sürdüren Antakyalıoğlu, "Bu konuda aktif işbirlikleri yapılmakta ve etkili sonuçlar almaya çaba gösterilmektedir." diye ekledi.

ECPAT İzmir Şubesi Başkanı, Uzman Psikolog Mehtap Tamer "Dijital dünyada çocuğun cinsel istismarı konusunda, çocukların ticari cinsel sömürüsü hakkında ve turizmde çocuk cinsel istismarı konusunda başlattığımız projelerimiz var. Eş zamanlı farkındalık çalışmalarımızı südürmeye devam ediyoruz." dedi. Derneğin, konusunun uzmanı insan kaynaklarıyla, çocuğun mağduriyetinin önlenmesi ve farkındalığı artırma yönündeki çabalarını paylaştı.

Toplantı, dernek olarak yakın ve uzun vadede neler yapılabilir önerileriyle sonlandırıldı.