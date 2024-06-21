Riva'da Orhan Saka Konferans Salonu'nda 14 Haziran'da yapılan ihale, şartname maddelerini yerine getirerek yeterlilik sağlayan dört firmanın noter huzurunda kapalı zarf tekliflerinin değerlendirilmesi sonrası açık eksiltme usulüyle gerçekleştirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan'ın başkanlık yaptığı ihale komisyonunda; Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Baş Hukuk Müşaviri Av. Erkan Kıraç, Mali İşler Direktörü Güner Özkan ile E-Bilet Müdürü Emir Kahraman da yer aldı.



A Milli Takım forması takdim edildi



Noter huzurunda açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleyi Netaş A.Ş. kazanırken, ihalenin tamamlanarak, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmasının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. İhale sürecini yürüten TFF Başkan Vekilleri Yalçın Orhan ve Alkın Kalkavan; BDH Genel Müdürü Koray Otyam ve Netaş A.Ş. Satış Direktörü Cenk Yurtkuran'a A Milli Takım forması takdim ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.



5 yıllık anlaşma 2025-2026 sezonundan itibaren başlayacak



2025-2026 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek anlaşma 5 yıllık dönemi kapsayacak. İhale kapsamında Netaş A.Ş. tarafından Süper Lig ve 1. Lig'de E-Bilet Sistemi'ne konu merkezi yönetim sistemi, gözetim sistemleri, geçiş kontrol sistemi ve saha operasyonları hizmetlerine konu donanım, yazılım ve operasyonel ihtiyaçlara yönelik olarak yeni dönem sistem entegrasyonu sağlanacak.



Kulüplere yüzde 65 oranında tasarruf imkanı sağlandı



Yapılacak çalışmalarla Türkiye Futbol Federasyonu, TFF lokasyonları ve Türkiye'deki en üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüplerin futbol stadyumlarında E-Bilet Sistemi'nin teknik gereksinimlerinin sağlanması, operasyonların kesintisiz sürdürülmesi ve yürütülmesi planlanıyor. Yeni anlaşmayla birlikte kulüplere yüzde 65 oranında tasarruf imkanı sağlanmış oldu.