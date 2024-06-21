Aday kadroya davet edilen oyuncular 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'de The Lumos Deluxe Resort Hotel'de toplanacak.

Plaj Futbolu Millî Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler:  İsmail Turhan, Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı

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Savunma: Semih Türkmen, Volkan Yeşilırmak, Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Ferhat Gülbağ, Recep Demir

Hücum: Cem Keskin, Barış Terzioğlu, Ömer Behiç Benlidayı, Özkan Kocaman, Tamer Erbaş, Emrah Ekmekçi

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz ÇETİN

Teknik Direktör: Adil MÜFTÜOĞLU