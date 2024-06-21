Aday kadroya davet edilen oyuncular 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'de The Lumos Deluxe Resort Hotel'de toplanacak.
Plaj Futbolu Millî Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: İsmail Turhan, Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı
Savunma: Semih Türkmen, Volkan Yeşilırmak, Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Ferhat Gülbağ, Recep Demir
Hücum: Cem Keskin, Barış Terzioğlu, Ömer Behiç Benlidayı, Özkan Kocaman, Tamer Erbaş, Emrah Ekmekçi
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz ÇETİN
Teknik Direktör: Adil MÜFTÜOĞLU