Cumayeri ilçesinde oturan Ferit Çalışkan, otomobilin motor kısmından kedi sesi duydu.

Sesin kaynağını bulamayan Çalışkan, daha sonra otomobiliyle arkadaşının iş yerine gitti.

Aracını park ettiğinde tekrar kedi sesi duyan Çalışkan, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava verilerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi yavrusunun herhangi bir yarasının olmadığı görüldü.

Kedi yavrusunu sahiplenerek evine götüreceğini belirten Çalışkan, "Araçtan ses duydum fakat ses kesilince çalıştırarak merkeze geldim. Arabayı park ettiğimde tekrar ses duyunca bu kez itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar uğraştılar ve kediyi çıkardık. Ekiplerden kediyi almak için gerekli başvuruyu yaptım." diye konuştu.

AA