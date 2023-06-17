İSTANBUL- Emotion Coaching Türkiye Enstütüsü’nün desteği ile süreci devam eden pek çok okul daha bulunuyor. Enstitü Kurucusu Doç.Dr. Nalan Kuru Duygu Dostu bir okulu şöyle anlatıyor:



'Bir okul hayal edin.. Kapısından içeri girdiğimizde karşılaştığınız herkes duygu koçluğu iletişim dili ile birbirine yaklaşmakta ve aynı zamanda okulda çocukların akademik başarılarını hem de sosyal duygusal öğrenme becerilerini de destekleyen bir aktif öğrenme programı uygulanmakta, tüm veliler kurumun bir parçası, okul ile aynı dili konuşuyor ve her ay iki kez paylaşım toplantılarında bir araya geliyor… İşte akredite bir duygu dostu okul tam da böyle bir şey.. Tek kriter var tüm okulun bunu gerçekten istemesi.. Sonra bizim yaptığımız ön görüşme ve çalışmalar ile kurum kültürüne

adaptasyonu gerçekleşmekte.'



Kuru; 'Okullar sadece akademik bilgi yükleyen yerler olmamalı.' diyor. ' Akademik bilgi ve becerinin yaşam başarısına dönmesi için çocukların küçük yaşlardan itibaren sosyal ve duygusal becerileri desteklenmeli. Alanında çok iyi ama hasta iletişiminde çok başarısız bir doktor, çok iyi bir üniversiteden mezun ama problem çözme becerisi düşük bir avukat akademik bilgilerini yaşam başarısına dönüştürmede sıkıntı yaşıyor olabilir. Artık okullar yeni yüzyılın ihtiyacı olan insanı yetiştirmeli ve bu yüzyılın ihtiyacı akademik olarak donanmış ancak bunları yaşama aktarabilmek için gerekli olan duygusal zekaya da

sahip bireylerdir.'



Okullar diledikleri takdirde, duygu koçluğu yaklaşımını kurum kültürlerine, eğitim sistemlerine adapte ederek akredite olabiliyorlar. Ülkemizde EC UK adına kurumsal akreditasyon verme yetkisine sahip tek kurum olan EC Türkiye Enstitüsü, bilimsel bir program olan Duygu Dostu Dönüşüm Akreditasyon Programını uyguluyor. Bu program okulun tüm öğretmen- yönetici, diğer personel- velilerinin değişim sürecine aktif bir biçimde katılmasını gerektiriyor. 32 hafta süren program toplam sekiz ayrı aşamadan oluşuyor. Program uygulamasından önce tüm personele ve ebeveynlere “Duygu Koçluğu Temelli Duygu Dostu İletişim” eğitimi veriliyor. Sınıflarda mevcut eğitim programına ek olarak ve “Emotion Friendly Kids Programı” uygulanıyor.. Süreç boyunca her kurumu birebir destekleyen mentörlük sistemi de aktif olarak kullanılıyor.

HABER: MERVE ELÇİ