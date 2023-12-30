Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom'u 77-66 mağlup ettkleri maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

BJK Emlakjet salonundaki müsabakanın ardından konuşan Alimpijevic, kendileri için iyi bir maç olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İyi bir maç oldu. İlk saniyeden itibaren maça odaklanmıştık. 2023 çok güzel bir yıl oldu. Yılı iyi bitirdik. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. EuroCup’ta iyi gidiyoruz. Takımımla, oyuncularımla gerçekten çok mutluyum. Herkese sağlıklı güzel bir yeni yıl diliyorum. Buraya gelen ve bu atmosferi yaratan tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.”