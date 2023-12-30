Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 10. galibiyetini aldı. Türk Telekom ise 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 22, Needham 12, Berkan Durmaz 8, Mitchell 9, Delgado 14, Yağız Aksu, Allman 1, Yiğit Arslan 6, Egehan Arna 3, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu 2, Ahmet Ata Özbek

Türk Telekom: Palmer 8, Wallace 18, Enoch 15, Yiğitcan Saybir 4, İsmail Cem Ulusoy 10, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur, Mevlüt Melih Doğan, Brown, Okben Ulubay 5, Troy Selim Şav 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 39-29

3. Periyot: 62-47

Beş faulle çıkan: 38.35 Wallace (Türk Telekom)

Hasan Arat'ta maçı izledi

Beşiktaş Emlakjet Takımının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. Haftasında BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ta tribünden takip etti.



Hasan Arat, Türk Telekom’u 77-66 mağlup eden Beşiktaş Emlakjet Takımı teknik ekibiyle oyuncularını tebrik etti.