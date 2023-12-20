Haber: Damla Oya Erman

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan tek bir ülkeyi ziyaret etmeyi hedeflediğini belirten Williams, 11.07 dönümlük bir arazi satın alarak "Slowjamastan Cumhuriyeti"ni kurdu.

Williams, Slowjamastan'ın başkenti Dublândia'da açık hava bir hükümet ofisinden gerçekleştirdiği canlı yayınla Amerika Birleşik Devletleri'nden resmi olarak bağımsızlığını ilan etti. Mikro ulusu, kendi pasaportlarını çıkaran, kendi bayrağını dalgalandıran ve devlet törenlerinde çalınan milli marşa sahip bir ulus olarak tanımlıyor.

Sultan Williams, mikro ulusunun kendi yasalarını uyguladığı, kendi vatandaşlarını kaydettiği ve turistleri davet ettiği bir sistem oluşturdu. Williams, özellikle "Crocs" giymeyi yasaklamak gibi çeşitli tuhaf yasalar getirdiğini belirtti. Slowjamastan'ın başkanı, kendisini diktatör olarak tanımlarken, zaman zaman özel oylama törenleri düzenleyerek vatandaşların katılımını sağladığını söyledi.

Williams'ın mikro ulusu, kendi başkanlık kostümü, sınırdaki kontrol noktası ve "Slowjamastan'a Hoş Geldiniz" tabelası gibi devletin simgelerine sahiptir. Slowjamastan'ın vatandaş başvurularının binlerce olduğu belirtiliyor ve Williams, turistleri Slowjamastan'ı ziyaret etmeye davet ediyor. Sultan, gelecekte bir mikro ulus olarak daha fazla tanınma peşinde olduğunu ve diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmaya çalıştığını belirtiyor.