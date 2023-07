FUJİAN- China Three Gorges Corporation tarafından işletilen Fujian açık deniz rüzgar çiftliğindeki rüzgar türbininin, dünya çapında faaliyet gösteren tüm türbinler arasında en büyük tek ünite üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Türbinin kanatlarının her biri 123 metre uzunluğunda ve yedi standart futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı tarayabiliyor.



Rüzgar türbininin yılda 66 milyon kilovat saatten fazla temiz elektrik üretebileceği ve üç üyeli 36 bin hanenin yıllık elektrik tüketim ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor. Bu, yaklaşık 22 bin ton standart kömür tasarrufuna ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 54 bin ton azaltmaya eşdeğer.



China Three Gorges Corporation Başkanı Lei Mingshan, 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbininin, açık deniz rüzgar enerjisi endüstriyel zincirinin temel teknolojisinde bir dönüm noktası olduğunu ve ülkenin açık deniz rüzgar enerjisi endüstrisinin sürdürülebilir gelişimini artıracağını söyledi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ