KAYSERİ AA- Medeniyetin Burçları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile organize edilen Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri kapsamında yabancı uyruklu öğrenciler "Proje Yönetimi ve TEKNOFEST" programı çerçevesinde İHA yapım süreçleriyle ilgili teorik bilgi aldı.

Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden eğitim için Kayseri'ye gelen ve 10 hafta devam eden derslerde aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökerek tasarladıkları 2 İHA'yı sahada başarılı şekilde uçurdu.

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, "Proje Yönetimi ve TEKNOFEST dersinde İHA yapımı, süreçleri ile bu konuda teorik ve pratik eğitimler verildi. Öğrencilerin yaptığı İHA'nın uçurulmasıyla eğitimi tamamladık." ifadesini kullandı.

Afganistanlı Muhammed Ali Tawakoli ve Faslı İlham Nasser ise 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST için tasarladıkları 2 mini İHA'yı başarılı şekilde uçurduklarını aktardı.