Dahuk

Sincar'ın Dugere bölgesinde dünyaya gelen Rewşe nine bugün 136 yaşında. Kimliğinde yazan doğum tarihi 1 Temmuz 1887. Kimilerine göre dünyanın en yaşlı insanı o. Ama bu konuda resmi bir açıklama yok.

Irak'ta Yezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesi 3 Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısına uğradı. DEAŞ işgali sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Yezidi arasında Rewşe nine de vardı.

Yaşlı kadın şimdi de bir başka terör örgütü PKK nedeniyle ömrünün son demlerini ata toprağından uzakta geçiriyor.

Torunlarıyla Duhok’taki Kebertu Mülteci Kampı’nda kalan Rewşe nine, yaşadığı zorlukları ve sıla özlemini anlattı.

Zorlu kamp şartları sağlığını olumsuz etkiledi

Rewşe nine, 9 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısında yaşadıklarını unutamamış. "Sofrada oturuyorduk. Bazılarımız yemeğini yemiş, diğerleri yemek üzereydi." diyen yaşlı Yezidi, şöyle devam etti:

"Tam o esnada torunum Kasım hızla eve girdi, beni sırtına aldı ve kaçmaya başladık. O kadar şey yaşadım ki bu hayatta görmediğim bir şey kalmadı."

O gün Sincar'dan kaçarak Duhok'a geçen Rewşe nine ve ailesinin evden uzak kamp hayatı yıllardır sürüyor.

Önceleri sabahları hiçbir destek almadan kampın içinde küçük adımlarla yürüyüş yapabildiğini ve dostlarını ziyaret edebildiğini söyleyen Rewşe nine, gözlerini kaybettiği için artık tek başına hareket edemiyor.

PKK nedeniyle yurduna dönemeyen ve zorlu kamp koşullarına katlanmak zorunda kalan Rewşe nine, "Sağlığım birkaç yıl öncesine kadar iyiydi. Kamptaki zorlu şartlar nedeniyle sağlığımı da kaybettim." dedi.

"Sincar'ı çok özlüyorum"

Yaşlı kadının yanından ayırmadığı radyosu ve elinden düşürmediği tespihi dikkatlerden kaçmıyor.

Evine dönme konusunda elinden bir şey gelmeyen Rewşe nine, "Sincar'ı çok özlüyorum. Kamp şartları beni çok yoruyor. Sincar'ın normalleşmesini ve ailemle toprağıma dönmeyi diliyorum. Özlemimi radyo dinleyerek bir nebze de olsa gidermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Ömrü boyunca ilaç kullanmamış

Rewşe nine, 9 yıldır çileli kamp hayatına tahammül etmek zorunda kalsa da sağlığına dikkat etmeyi ihmal etmiyor.

Bir asrı çoktan devirdiği ömründe hiç ilaç kullanmamış, saçlarını boyamamış ve yüzüne herhangi bir makyaj malzemesi sürmemiş. Genç kızlar gibi saçlarını örerek adeta yıllara ve asırlara meydan okuyor.

Rewşe nineye bakan torunu Kasım da büyükannesinin özellikle DEAŞ'tan önce Sincar'da gayet dinç olduğunu, evi çekip çevirip hayvanları beslediğini anlattı.

Kasım, büyükannesinin bir an önce Sincar'a dönme hayaliyle yaşadığını söyledi.

AA