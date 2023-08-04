Iğdır

Ağrı Dağı'nın sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu Iğdır tarafında yaşayan yaban hayvanları, yazın su sıkıntısı çekmemek ve sıcaklardan etkilenmemek için sulak alanlara iniyor.

Kavurucu sıcaklarda kar, buzul ve yer altı kaynak sularıyla beslenen Karasu Sulak Alanı'na gelen yaban hayvanları, burada avlanarak yaşamlarını devam ettiriyor.

Yaz mevsiminde kurt, tilki, kaplumbağa ve birçok hayvana ev sahipliği yapan sulak alanda bugüne kadar 204 kuş türü de kayıt altına alındı.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Akman, sulak alanların insanlar için olduğu gibi yaban hayatı için de son derece önemli olduğunu söyledi.

"Kent genelindeki 34 türden 26'sı Ağrı Dağı’nda dağılış gösteriyor"

Iğdır'da yaşayan türlerin yüzde 80’ine Ağrı Dağı ve çevresinin ev sahipliği yaptığını ifade eden Akman, şöyle konuştu:

"Karasu Sulak Alanı, Ağrı Dağı’ndan gelen sularla besleniyor. Bu açıdan sulak alanımızın önemi ortaya çıkıyor. Literatürde yer alan 34 balık türüne Karasu ve Aras Nehri ev sahipliği yapıyor. Amfibi ve sürüngen açısından değerlendirdiğimizde kent genelinde 34 tür var, bunların 26'sı Ağrı Dağı’nda dağılım göstermekte."

Akman, bölgede yaz döneminin sıcak geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde olduğu bir yaz geçiriyoruz. Bu açıdan düşündüğümüzde Karasu Sulak Alanı'nın önemi ön plana çıkmakta. Bilindiği üzere sulak alanlar insanlara ekosistem hizmetleri yönünden çok büyük olanaklar sağlamakta. Doğal hayata da can vermekte. İçinde bulunduğumuz kavurucu sıcaklar düşünüldüğünde, Ağrı Dağı’nın eteğindeki Karasu Sulak Alanı bölgedeki tüm canlılara ev sahipliği yapmakta, onlara imkan sunmakta. Bu açıdan düşündüğümüzde sulak alanların önemi çok büyük. Sadece bize değil tüm doğaya, tüm canlılara bir hayat sunuyor."

AA