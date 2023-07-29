The Economist’in araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından 173 şehrin verilerine bakılarak yıllık olarak hazırlanan yaşanabilirlik endeksinde, Avusturya’nın başkenti Viyana, 2023’te de dünyanın en yaşanabilir şehri unvanını aldı.

2023 yılı için en yaşanabilir on şehir arasında Viyana (Avusturya), Kopenhag (Danimarka), Melbourne (Avustralya), Sidney (Avustralya), Vancouver (Kanada), Zürih (İsviçre), Calgary (Kanada), Cenevre (İsviçre), Toronto (Kanada), Osaka (Japonya) yer alıyor.

Listedeki ülkelerin geçen seneye göre yaşanabilirlik oranlarının arttığı gözlendi.

Savaşların etkisiyle pek çok ülkede istikrar puanlarında düşüş yaşandı.Bunlardan birisi de Ukrayna oldu.

2022 listesinde yer almayan Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle bu sene 165’inci sırayla listenin sonunda yer aldı. Savaşla 2022’de 96’ncı sıraya gerileyen Moskova ise yerini korudu.

Pandemi sürecinde yaşanabilirlik kriterlerinde düşüş görülen şehirlerin Listedeki yerlerinin Covid-19 salgını öncesindeki seviyelere döndüğü görüldü.

HABER:DUHA SENA OSKAY