Karabük

Safranbolu ilçesinde seçim kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre boyundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, Gelgi'ye oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere, şimdiye kadar okullara giderek oy verdiğini ancak bu seçimde seyyar sandık uygulamasını kullandığını söyledi.

Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunanlar için seyyar sandık uygulamasının güzel olduğunu belirten Gelgi, "Ülkem için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum. Oyumu kullanmış bulunmaktayım, teşekkür ediyorum." dedi.

AA