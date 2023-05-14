Bursa

Yurt içi ve yurt dışındaki bazı etkinliklerde yıllardır "Hacivat" karakterini canlandıran, yaklaşık 7 asırlık geçmişe sahip Karagöz gölge oyununu sahneleyen 64 yaşındaki Akay, oy vermek için Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesine sahnede giydiği kostümle geldi. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Akay, 1194 numaralı sandıkta tercihlerini yaptı.

Bülent Akay, 20 yılı aşkın süredir Bursa'nın simgesi "Hacivat ile Karagöz" oyununda Hacivat'ı canlandırdığını söyledi.

Hayali (Karagöz oynatıcısı) olarak gölge oyunu da sahnelediğini belirten Akay, şöyle konuştu:

"Bugün de çok önemli bir gün. Seçim günü, demokrasi günü. Ben de Hacivat olarak dedim ki 'Hacivat kıyafetlerimle gidip bu vatandaşlık görevimizi yapalım, bir renk katalım seçimimize. Tebessüm ettirelim.' Duydum ki Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de oy kullanıyormuş. Dedim ki 'Yahu Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de kullanılırsa ben neden Bursa'mızda kullanmayayım' diye koşa koşa geldim. Okulumuzda oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bütün vatandaşlarımızı da oy kullanmaya davet ediyoruz."

Akay, vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini ve fotoğraf çektirmek isteyenler olduğunu sözlerine ekledi.

AA