Tour de France organizatörlerinin 1993 yılında, amatör bisiklet tutkunlarının da büyük yarışın bir parçası olmasını sağlamak amacıyla başlattığı L'Etape by Tour de France Serisi'nin Türkiye etabı olan L'Etape Türkiye'nin tanıtımı, İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, L'Etape by Tour de France Serisi Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas'ın konuşma yaptığı basın toplantısında, yarışın oluşturacağı ekonomi, turizme ve spora olan katkısı ele alındı.

Bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından ve yüksek izleyici kitlesiyle en çok izlenen organizasyonlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik düzenlenen özel konsepti L'Etape by Tour de France Serisi'nin Türkiye etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Toplamda 6 yıllık anlaşma imzalandı"

Toplantıda ilk sözü alan, etkinliğin Türkiye organizasyonunu üstlenen 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, 10 yıldır spor odaklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Böylesine önemli bir organizasyonu ve markayı Türkiye'de ağırlamak bizim için heyecan verici. Türkiye'ye yakışır bir organizasyon olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yarışın Türkiye'ye gelmesi adına zorlu bir süreç yönettiklerini aktaran Kafkas, "Organizasyonun tüm uluslararası yarışlardan çok daha farklı ve katı kriterleri var. Yıllardır üzerinde çalışıyorduk ve bugün 3+3 yıllık bir anlaşmaya imza attık. Ayrıca ilk 2 yıl içinde devam niteliğinde farklı büyük organizasyonlar da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bisiklet sporunun yayılması için bu yarış çok önemli"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise L'Etape Türkiye by Tour de France'ın Türkiye için hem spor hem de turizm açısından önemine değinerek, "Bu organizasyon, bisiklet sporunun tabana yayılması açısından büyük önem taşıyor. Amatör sporcuların iştirak ettiği bu tip yarışlar, sportif bir Türkiye için önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, "Bisiklet sporu Türkiye'de çok büyük mesafe katetti. 5-6 kişinin katıldığı etkinliklerden 2 binli sayılara geldik. L'Etape Türkiye by Tour de France, bu yükselişe büyük katkı sağlayacak ve bu alanda dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olarak tüm dünya tarafından izlenecek." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyona katılımın yıllar içinde büyük artış göstereceğine inandığını ifade eden Müftüoğlu, "İnanıyorum ki bu organizasyon gelecekte 20 bin ile sınırlandırılacak bir organizasyon olacak." dedi.

"Herkes Tour de France tutkusunu yaşayabilecek"

Tour de France organizasyonunun sahibi Amaury Sport Organisation L'Etape by Tour de France Serisi Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin, Tour de France'ın dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan birkaç yıl öncesine kadar Tour de France'ın en büyük sınırı coğrafyasıydı. Fransız vatandaşı olmayan bisiklet tutkunlarının bu etkinliğe katılması, bu tutkuyu yaşaması ve etapları gözlemlemesi oldukça zordu. İşte L'Etape by Tour de France Serisi fikri buradan doğdu. Bisiklet sporuyla ilgilenen herkes, Tour de France'ı deneyimlesin istedik. Bu seri sayesinde amatör bisikletçiler, profesyonellerden birkaç gün sonra aynı etabı kendileri deneyimleyebilecek."

Clanchin sözlerini Fransızca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Tour de France" ifadeleriyle tamamladı.

"Amacımız sporu toplumun her kesimine yaymak"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, sporu toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini aktararak, "Biz her branşta olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyoruz ama aynı zamanda sporcu avukatlar, sporcu mühendisler, sporcu doktorlar, sporcu uzay bilimcileri de yetiştirmek istiyoruz. Bunun en önemli yolu ise çocuklarımızı mümkün olduğu kadar erken yaşta sporla buluşturmaktır. Başka şansımız yok, çünkü sporcu bir Cumhurbaşkanı'nın, sporcu bir Bakan'ın, sporcu bir Vali'nin ekibindeyiz." diye konuştu.

"Mottomuz, Spor Şehri İstanbul"

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise kendisinin, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son iki yarışının koordinasyonunda görev aldığını dile getirerek, "Biz İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirde 'Spor Şehri İstanbul' mottosuyla 7'den 77'ye herkesin spor yapması için çalışıyoruz. Bunun için de var olan spor tesislerimizin yanına yenilerini ekliyoruz. Bu etkinliğin de amacımıza katkısının büyük olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

L'Etape Türkiye by Tour de France hakkında

L'Etape by Tour de France, serinin 23. ülkesi olarak Türkiye'yi de Tour de France zincirine ekledi.

En az 30 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımının beklendiği L'Etape Türkiye by Tour de France; 106,8 kilometrelik "Uzun", 55,8 kilometrelik "Kısa" ve 6,7 kilometrelik "Aile ve Çocuk" parkurlarından oluşacak.

Tüm parkurlar için başlangıç ve bitiş noktası ise Beykoz'daki Küçüksu Kasrı belirlendi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan L'Etape by Tour de France'ın Türkiye etabında verilecek kupalar ise Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un destekleriyle organizasyona bir armağan olarak, dövme bakır el işçiliği ile üretildi. Özel olarak tasarlanan kupalar, medeniyetin başladığı yerden esintiler taşıyor. Üzerinde boncuklu tarlayı simgeleyen darbeler bulunuyor.

L'Etape Türkiye by Tour de France ayrıca, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de uyumlu bir organizasyon.