Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sembolü haline gelen, takımımızın kaptanı ve Türk Milli Takımımızın başarılı liberosu Simge'yle 2026-2027 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

2016-2017 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı Dynavit ile önemli başarılar yakalayan Simge, 2016 ve 2023'te FIVB Dünya Kulüpler, 2017 CEV Şampiyonlar Ligi, 2018 ve 2022'de ise CEV Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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Simge, 2023 yılında ay-yıldızlı formayla Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan milli takım kadrosunda da yer aldı.

Kaynak: AA