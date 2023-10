Haber: Damla Oya Erman

Napoleon Bonaparte ve Winston Churchill gibi tarihi figürler, otelde konaklamış ve bahçelerinde dolaşmışlardır. Passalacqua, adeta büyük işlere doğru ilerlemeye yazgılıydı.

19 Eylül'de Londra'da düzenlenen World's 50 Best Hotels etkinliğinde, Como Gölü kıyısındaki bu otel birinci sıraya layık görüldü. Jüri, bu aileye ait 24 süitlik mülkü tercih etti ve büyük bir marka tarafından işletilen otellerin önünde yer aldı.

Dünya genelinde binlerce lüks otel bulunsa da, Passalacqua gibi bir yeri tekrar tekrar tanımlamak neredeyse imkansızdır. Bu sadece bir otel olarak adlandırılmak neredeyse yetersizdir, çünkü o çok daha fazlasıdır. Geçmiş bir zaman ve mekâna saygı gösterir ve olağanüstü bir, şımartıcı bir yolculukla sizi oraya götürür.

Genel Müdür Silvio Vettorello, bu zaferi üç benzersiz özelliğe bağlıyor. "Meraviglia [hayranlık]: Her şeyi hayal ettiğiniz gibi bulduğunuz ve sizi şaşırtmaya devam eden bir yerde hissettiğiniz o büyüleyici hissiyat. Storia [tarih]: 18. yüzyıl malikanesinin tarihi, geçmiş bir dönemin yankılarına rağmen size rahat hissettiren bir geçmişe sahiptir. Ve famiglia [aile] - her anlamda, ama özellikle her gün misafirlerimiz için sihir yapmak üzere her gün sıradanın üzerine çıkan 100 inanılmaz insanı içeren bir aile."

Passalacqua, 2022 yılında üç yıllık bir restorasyonun ardından kapılarını açtı. Yerel De Santis ailesi, lüks konukseverliğe yabancı değildir, aynı aile Como Gölü'ndeki ünlü Grand Hotel Tremezzo'nun sahibidir. Antonella Mallone ve Paolo De Santis, mülkü açmak için 41 yaşındaki kızları Valentina De Santis'e devretti ve onun şirketlerinin CEO'su olan Valentina, onu eski ihtişamına geri getirme görevini üstlendi.

Her ayrıntının Valentina'nın kalbine çok yakın olduğunu söylüyor. Carrara ve Verona'dan gelen kıymetli mermerlerden, Murano'nun Barovier & Toso'dan gelen muhteşem avizelere (müzik odasındaki nefes kesen avize de dahil), Venedik aynalarına ve lüks Beltrami ahşap lif yatak takımlarına kadar her şey.

Yedi dönümlük, göle bakan teraslı bahçelerde, su şelalelerinin sakin bir müziği eşliğinde özenle bakılan alanlar bulunmaktadır. Misafirler, burada içki içerken yoga yapabilir veya Milano markası La Double J'nin canlı vintage desenlerle donattığı havuzda dinlenebilirler.

De Santis, "Passalacqua'nın zengin bir tarihi vardır ve başka bir zamana çağrıştıran eşsiz bir deneyimdir," diyor.

Ayrıca birçok sırrı saklamaktadır.

Orada olmanın nasıl olduğu

Büyüleyici bahçelerde, göle bakarken, dünün Moltrasio'sunu hayal etmek zor değil. Özellikle güneş battığında ve parıldayan bahçe ışıkları yanmaya başladığında. 1787 yılında, Kont Passalacqua - yerel bir soylu aileden - villayı satın aldı. Arabaların gelip gitmesinin ve geceleri çalınan konserlerin sahnelerinin sık sık görüldüğü bir yer haline geldi. Kont gibi, De Santis ailesi de bu arazilerde özel bir şey gördüler, hemen hemen sihirli bir şey.

1837'de, villayı düzenli olarak ziyaret eden Vincenzo Bellini - operası "La Sonnambula" (Uyuyan Yürüyücü) adlı eseri bu sırada besteledi. Bu eser, karşılıksız arzuların ve uyurgezerlik hikayesinin anlatıldığı bir eserdir. Bu eski duvarların ardında neler olup bittiğini düşünmemek elde değil. Sizi tarih yükünü hissettirir ve rüzgarlı bir günde adeta Bellini'nin melodilerinin yankılarını duyuyormuşsunuz gibi hissedersiniz.

Check-in'den check-out'a kadar otel, duyularınıza bir şölen sunmaya çalışır. Resepsiyon tarafından yerel deneyimler düzenlenebilir, el yapımı çiçekler bir anda belirebilir, meditasyon ve masaj her zaman bir seçenektir ve İtalyan klasiklerini kutlayan şef Alessandro Rinaldi tarafından yönetilen bir mutfak programı vardır.

Mutfak, misafirlere gün boyunca bir atıştırmalık almak veya fırın veya ocakta pişirmeye katılmak için açıktır. Ve daha fazlası vardır.

De Santis, villanın güzelliklerinden uzun uzun bahsedebilir. Her günün burada özel olduğunu hızlı bir şekilde açıklarken, sabahın herhangi bir saatinin onun için özel olduğunu itiraf eder, ancak en iyi şeyin erken sabah olduğunu söyler.

"Sabahın yaz aylarında büyük bir İtalyan kır evi tarzında sunulduğu zaman. Mutfaka girdiğinizde kahvenin o muhteşem kokusu, fırından yeni çıkmış bir marmelatlı crostata [dev bir reçel tatlısı gibi] kokusuyla karışır.

"Taze sıkılmış portakal suyu, granita ve krema dolu maritozzo ekmeklerinin yığıldığı bir metre yüksekliğindeki pasta tabağı. Ayrıca aşçı, o sabah tavuklarımız tarafından yumurtlanan güneşte yumurta gibi istediğiniz her şeyi hazırlamak için hazır. Mükemmel bir günün mükemmel bir başlangıcıdır."

Otelin misafirleri olmadan ne olurdu?

Vettorello, onların en çok beğendiği şeyin villeggiatura duygusu olduğunu söylüyor. İtalyanca kelime, kırsal bir konumda tatil anlamına gelir, ancak o sadece bununla sınırlı değildir. Bu, hayalperest bir kaçışın özüdür ve gündelik yaşamın koşuşturmasından kaçıp daha huzurlu bir ortamda vakit geçirmenin eski bir uygulamasıdır. İskoç Yüksekleri veya Yorkshire Moorları yerine Como Gölü ve zarif bahçeleriniz vardır. Atlı arabaların yerine farklı bir türdeki gücünüz vardır, yani eski turuncu İtalyan Jeep'leri. Çay yerine Campari sodası veya negroni sbagliato. Ve reçel ve reçel yerine İtalyan aperitifin bolluğu vardır.

Bu, içsel olarak ve özgün olarak İtalyan bir his - şehirden uzaklaşmanın, doğa ile barış içinde gündelik yaşamın koşuşturmasından uzaklaşmanın suçsuz zevki. La dolce vita'yı düşünün, ama daha iyisi! Ve Passalacqua'daki ekip, bu eski ve zengin sanatı yeniden canlandırmada olağanüstü bir iş çıkardı.

Passalacqua, antik ve zengin bir otelde nefes almak ve endişelerinizi geride bırakmak için geldiğiniz hatasız bir lüks otel haline getirilen romantik bir 18. yüzyıl villasıdır.

Elbette, tüm bu lüks bir maliyetle gelir. Göl manzaralı olmayan odalar, gecelik 1.300 avro (1.381 dolar) fiyatla başlar veya Kasım ayında manzaralı bir oda için 1.700 avro (1.806 dolar). Gelecek yaz, standart bir oda için gecelik 2.300 avro (2.443 dolar) fiyatlarına yükselir veya manzaralı en ucuz oda için 3.200 dolar (3.400 dolar) ödersiniz. Suitler gecelik yaklaşık 5.000 dolardan başlar. Neyse ki fiyatlara kahvaltı dahildir.

Mülkün dünyada benzersiz kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda Valentina, "Kalpten yaratılmış bir harikalar yeri" olduğunu söylüyor.