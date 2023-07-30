Lloyd's List tarafından hazırlanan prestijli rapor uluslararası denizcilik sektörü ile ilgili büyük bir referans sağlıyor. Llyod’s List, dünyanın en iyi limanlarını belirlemede objektif değerlendirmesiyle tanınıyor. Bu listenin içine Türkiye Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ Liman Başkanlıkları idari sınırları içinde bulunan konteyner elleçleyen liman işletmeler ile girmeyi başardı. Elleçleme sayılarına göre yapılan değerlendirmede 2022 yılında dünyanın en iyi limanları arasında yer aldı. Ambarlı Limanı 74. sırada, Kocaeli Limanı 89. sırada, Mersin Limanı 92. sırada, Tekirdağ Limanı ise 100. sırada listeye giriş yaptı.

“Uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunun göstergesi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lloyd's List tarafından Türkiye’nin "Dünyanın En İyi 100 Limanı” listesinde gösterilmesini değerlendirdi.

Uraloğlu, “Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının listeye girişi, ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için olumlu bir etki oluşturacak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirecektir” dedi.

HABER:DUHA SENA OSKAY