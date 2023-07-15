Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Aliyev mektubunda, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.

15 Temmuz'da yapılan hain planın Türkiye tarihinin zor sınavlarından biri olduğunu belirten Aliyev, bu sınavdan alnı ve yüzü açık olarak çıkan Türk halkı iradesinin yılmazlığını, kararlılığını, devlete ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya açıkça gösterdiğini kaydetti.

Aliyev, o zor günde omuz omuza duran Türk milleti ve devletinin azmi sayesinde, şehitlerin kanları ve canları pahasına elde edilen zafer, Türk halkının vatan sevgisini, eşsiz mücadele ruhunu ve yenilmezliğini teyit ettiğini belirterek, "Dayanışma ve milli birliğin sembolü olan 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Türk devlet tarihinde büyük bir onur günü olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Gerçek kahramanlık destanının yazıldığı o gün kardeş Türk halkının Erdoğan'ın çağrısına hemen yanıt vererek hain planı engellediğini ve Türkiye'yi büyük faciadan kurtardığını belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan halkı ve devleti ilk anlardan itibaren bu mücadelede kardeş Türkiye devleti ve halkının yanında yer almış, ülkenin anayasal yapısına ve meşru iktidarına saldıran hainleri kati şekilde kınamıştır. Bu olaylardan güçlenerek çıkan Türk milletinin zaferini zaferimiz, sevincini sevincimiz, hüznünü hüznümüz gibi paylaştık ve tek millet, iki devlet olduğumuzu bir kez daha net bir şekilde kanıtladık.

En büyük varlığımız olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini, birlik ve dayanışmamızı korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik ittifakımızı her yönüyle geliştirmek ve pekiştirmek adına ortak çabalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdüreceğimize eminim."

Katar

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Emir Temim, Erdoğan'a 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla tebrik telgrafı yolladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani de yolladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü tebrik etti.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan Türkçe paylaştığı mesajında, "Pakistan, bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yedinci yıl dönümünü anma törenlerinde kardeş Türkiye halkı ve hükümetiyle birlikte durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk halkının üstün fedakarlıklarını anan Şerif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve temel haklardan yoksun bırakılmaya yönelik alçakça girişimlere yiğitçe direnen şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. 2016'daki bu tarihi ve çığır açıcı gün aynı zamanda kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan sarsılmaz inancı ve derin güveni temsil etmektedir. Bu günün anlamı ulusların birlik, kardeşlik ve derinden bağların gücüyle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğidir."

AA