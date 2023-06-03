Ankara

Birleşmiş Milletler (BM), 1982'de 4 Haziran'ı, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" ilan etti.

BM'ye göre, çocuklara karşı işlenen suçlar cinayet, cinsel istismar, sakatlama, çocukları savaşta kullanma, insani yardıma erişimi engelleme ve alıkoyma gibi eylemlerden oluşuyor.

Yaklaşık 449 milyon çocuk şiddetli çatışma bölgelerinde

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children, 2021'de 449 milyonun üzerinde çocuğun şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını sürdürdüğünü bildirdi.

Örgütün yayımladığı bir raporda, 2021'de dünyadaki çocukların üçte ikisinden fazlasına tekabül eden 1,6 milyar çocuğun, çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaşadığı kaydedildi. Bu rakamın, önceki yıla göre yüzde 9 arttığı aktarıldı.

19 bin 165 çocuk ağır ihlallere maruz kaldı

BM'nin raporunda, 2021’de yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 23 bin 982 ağır ihlal olduğu ifade edildi. Bu ihlallerin 22 bin 645'inin 2021'de meydana geldiği, 1337’sinin ise önceki yıllarda işlenip 2021'de teyit edildiği belirtildi.

Kayda giren verilere göre, toplam 19 bin 165 çocuğun maruz kaldığı ihlaller arasında en çok cinayet, sakatlama, savaşta kullanma ve insani yardıma erişimi engelleme yer aldı.

Rapora göre, aynı dönemde 2 bin 515 çocuk öldürüldü, 5 bin 555 çocuk sakat bırakıldı.

BM, 6 bin 310 çocuğun savaşlarda kullanıldığını aktarırken 3 bin 945 çocuğun insani yardımlara erişiminin engellendiğini kaydetti.

İhlallerden etkilenen çocukların yüzde 70’inin erkek olduğu belirtilirken cinayet, sakatlama, kaçırma ve cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının oranının arttığına dikkat çekildi.

Orta Doğu ve Afrika ülkeleri çocukların çatışmalardan en çok etkilendiği bölgeler

BM raporunda, 2021'de çocuklara karşı en çok suçun işlendiği ülkeler Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail, Filistin, Somali, Suriye yönetimi ve Yemen olarak sıralandı.

Çocuk kaçırma suçları yüzde 20 artarken cinsel istismar vakaları yüzde 20'nin üstünde artmaya devam etti.

Okullara ve hastanelere saldırılar da yüzde 5 artış gösterdi.

Sudan'da saatte 7 çocuk öldü ya da yaralandı

Raporlar, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmaların çocuklara zarar verdiğini gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Ender, Sudan'da 15 ila 25 Nisan tarihlerinde 190 çocuğun öldürüldüğünü ve 1700 çocuğun yaralandığını aktarırken "Ülkedeki çatışmanın ilk 11 gününde saatte ortalama 7 çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı rapor edildi." ifadelerini kullandı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada çatışmalar nedeniyle ülkede 13,6 milyon çocuğun hayatını sürdürebilmesi için insani yardıma muhtaç hale geldiği, bunun ülkede görülen en yüksek sayı olduğu bilgisine yer verildi.

Yemen’de 11 binin üzerinde çocuk öldürüldü veya sakat bırakıldı

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında Eylül 2014'ten bu yana süren kriz de çocukların yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor.

UNICEF'e göre, Yemen’de 2015’te çatışmaların artmaya başlamasından Aralık 2022’ye kadar 11 binden fazla çocuk öldürüldü veya sakat bırakıldı.

Açıklamada, günde ortalama 4 çocuğun öldürüldüğü veya sakat bırakıldığı belirtilirken "Tahminen Yemen’de, yaklaşık 540 bini 5 yaşın altında olmak üzere 2,2 milyon çocuk yetersiz besleniyor veya yaşam mücadelesi veriyor." ifadeleri kullanıldı.

AA