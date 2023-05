HABER: NEVAL KÜTÜK

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Kuşku” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, kitapta kuşku üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

Kuşku, bir olguyla ilgili gerçeği bilmemekten kaynaklanan zihinsel duraklamadır. Bir şey konusunda işkillenmekten ortaya çıkan uyanıklıktır kuşku. Bireyin elindeki konuyla ilintili ne evet ne de hayır diyememesi sonucu oluşan kararsızlıktan “kuşku” denilen olgu ortaya çıkar.

Gerçek şu ki makul kuşkuculuk faydalı ve gereklidir. Lakin amaçsızca her taşın altında düşman aramak zararlı ve gereksizdir. Psikolojide ağır kuşkuculuğa paranoya denilir. Aslında kişi değişmezse hafif kuşkuculuk ağır kuşkuculuğa dönüşebilir.

Kuşku kararsızlığa, kararsızlık ise korkuya neden olur. Bu kuşku – kararsızlık – korku zincirine kısaca KKK veya 3K diyoruz. Günümüzde 3K insanlara hükmediyor, onların düşüncelerini etkiliyor ve davranışlarını manipüle ediyor. Formül şudur: 3K= Kuşku+Kararsızlık+Korku.

Küresel toplumun birçok alanında insanları etkilemek ve yönlendirmek için 3K kasıtlı olarak kullanılır. Bu nedenle 3K olgusunu anlamak son derece önemlidir. Günümüzün insanları 3K’ya karşı savunmasızdır.

Tekâmül sayesinde birey durumunu doğru bir şekilde değerlendirir, 3K’sını tam olarak hesaba katabilir, onu azaltır, kontrol altına alır, olumsuz etkilenmemek ve acı çekmemek için daha iyi konumlanır.

Gerçek şu ki varoluş bir oyundur ve bu evrende gerçekleşen her şey bu oyunun bir parçasıdır. O yüzden aydınlanmış bilge her eylemin varoluşsal oyunun bir parçası olduğunun farkındadır ve her şeyi bir oyun olarak icra eder.

Aslında kuşku duymak da varoluşsal oyunun bir parçasıdır ve birey kuşkuyu bir oyun aracına dönüştürünce kuşku duymak eğlenceli bir oyuna dönüşür. Bu oyunun bir parçası da gerçeği aramak, araştırmak, soru sormak ve doğru yanıtı bulmaktır.

Kitaptan başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, kuşku konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

Kuşku nedir?

Kuşku psikolojisi nedir?

Kuşku kaynağı nedir?

Kuşku mekanizması nedir?

Kuşku felsefesi nedir?

Kuşku anahtarı nedir?

Kuşku gerçeği nedir?

Kuşku patlaması nedir?

Kuşku hipnozu nedir?

Kuşku fenomeni nedir?

Kuşku paradigması nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu ve Masumiyet gibi insana dair hemen her konuda 88 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Kuşku Nedir ve Nasıl Giderilir?”, kuşku konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

