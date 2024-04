İstanbul

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında 17 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Müzik dünyasının çağdaş caz trompet sanatçılarından Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand ve Lady Gaga'nın arasında olduğu ünlü isimlerle sahne aldı.

Çok sayıda altın ve platin plak kazanan ve Türk dinleyicilerin de yakından takip ettiği Chris Botti, Kod Müzik ve BWO Entertainment işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan konserde, beş özel konuğu ve orkestrasıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Botti, İstanbul'da vereceği konserin ardından 19 Mayıs'ta Dubai'de, 22 Mayıs'ta Paris'te ve 23 Mayıs'ta Londra'da konser verecek.

Pink Martini 7 Mayıs'ta

Bu sene 10. yılını kutlayan Regnum Carya, "Regnum Live in Concerts" kapsamında dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olan müzik grubu Pink Martini'yi ağırlayacak.

Belek'te sahne alacak olan Pink Martini, 7 Mayıs'ta Regnum Carya'nın sahnesi Pearl Event Area'da hayranlarıyla buluşacak.

Eurovision'da Slovenya adına yarışan Joker Out İstanbul'da

Geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda Slovenya'yı temsil eden rock grubu Joker Out, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 10 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

Bojan Cvjeticanin, Jure Macek, Kris Gustin, Jan Peteh ve Nace Jordan'dan oluşan grup, bugüne kadar "Umazane Misli" ve "Demoni" albümlerini yayınladı.

"Sons of Anarchy" müziklerini yapan The White Buffalo Türkiye'ye geliyor

ABD'nin sevilen dizisi "Sons of Anarchy"nin müziklerini besteleyen "The White Buffalo" lakaplı Jake Smith, Türkiye'de 2 konser düzenleyecek.

The White Buffalo, Epifoni organizasyonu ve %100 Müzik desteğiyle 31 Ekim'de Ankara'daki Milyon Performance Hall'da, 1 Kasım'da ise İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak.

Etkinliklerin biletleri 26 Nisan saat 12.00'den itibaren satışta olacak.

Topluluk, Türkiye'de ciddi izleyici kitlesi yakalayan Sons Of Anarchy dizisi için "Come Join The Murder", "The Whistler" ve "Set My Body Free" gibi şarkıları bestelemesinin yanı sıra The Highwaymen, The Animals ve Johnny Cash gibi müzisyenlerin parçalarını da uyarladı.

Ünlü müzisyen ayrıca "The Punisher", "Californication", "This Is Us" ve "Longmire" gibi dizilere de şarkı besteledi.

Balkan müzikleri CRR'de seslendirilecek

Balkan üflemeli müziklerini caz, pop ve rock ile harmanlayan Fanfare Ciocarlia grubu da 5 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) dinleyicilerle bir araya gelecek.

Yaklaşık 30 yıldır binlerce gösteri ve dokuz stüdyo albümünden sonra "It Wasn't Hard To Love You" albümü ile üne kavuşan topluluk konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.