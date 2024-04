İstanbul

Yüzden fazla etkinliğin düzenleneceği festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan festival direktörü ve Zest Projects Kurucu Ortağı Tomru Dereköylü, sanatı çocuklarla ve aileleriyle birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dereköylü, çocukların hayal dünyasını genişletmek adına böyle bir program hazırladıklarını belirterek, "Her sene festivalimizde çok değerli sanatçılarımız bizlerle beraber oluyor. Çocuklar onlarla özel atölyeler yapıyor. Bu sene festivalin konseptini biraz uzaya çevirdik. Bununla beraber içeride astronomiden bilim atölyelerine, dramadan resim atölyelerine, stop motion atölyelerinden gastronomiye kadar aklınıza gelebilecek sanata ve çocuklara dair her türlü içeriği görebileceksiniz." dedi.

"Hayata umutla bakmak için çocukların hayal gücüne ihtiyacımız var"

Festivalin hayal kurmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için bir adım olduğunu ifade eden Dereköylü, "Yaşımız ilerledikçe biz yetişkinler hayal kurmayı unutuyoruz. Çocuklara yeterince özgür alan ve materyal verirseniz yaptıkları heykellerin ve resimlerin gücü karşısında şaşırabilirsiniz. Hayata umutla bakmak için çocukların hayal gücüne ve renklerine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Dereköylü, festival ekibi olarak birçok sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini de aktararak, şunları kaydetti:

"Başladığımız günden beri Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber yol alıyoruz. İlk yıl yaptığımız proje kapsamında Doğu ve Güney Doğu'dan çocuklarımızı İstanbul'a getirmiştik. Her sene bunu devam ettiriyoruz. 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinden hemen sonra 600'e yakın depremzede çocuğumuzu ağırladık. Bu sene de yine hem belediyelerin ve valiliğin bize uygun gördüğü yurtlardan gelecek olan kimsesiz, depremzede çocuklarımız, görme engelli çocuklarımız ve her sene beraber olduğumuz otizmli, down sendromlu çocuklarımızı ağırlayacağız. "

Her yıl biletlerin büyük bir kısmının Tohum Otizm Vakfına bağışlandığına dikkati çeken Tomru Dereköylü, "Her sene festivalimizin içerisinde bir sergi açıyoruz. İçeride çok değerli sanatçıların eserlerini göreceksiniz. Bu yıl Redart İstanbul ve UCİM ile bu sergideki satışlardan elde edilen geliri de deprem bölgesine bağışlayacağız." dedi.

Dereköylü, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesinin de festivale destek verdiğini sözlerine ekledi.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek bu yılki sanatçı atölyelerinde ise çocuklar sanatçı Seçkin Pirim, Dilek Yalçın, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, ressam Hamid Tolouei Fard, Yiğit Yazıcı, İlkem Güneri ve Mehmet Sinan Kuran, şef Mehmet Yalçınkaya, oyuncu Seren Fosforoğlu, Yağmur Tanrısevin ve Ziynet Sali ile bir araya gelecek.