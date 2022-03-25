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Zelenskiy: Rusya Ukrayna’da kendisini neyin beklediğini bilseydi, buraya gelmekten korkardı

25 Mart 2022 Cuma 13:13
Zelenskiy: Rusya Ukrayna’da kendisini neyin beklediğini bilseydi, buraya gelmekten korkardı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gerçekleşen ve kendisinin de hitapta bulunduğu NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinden sonra video yayınlayarak açıklama yaptı. Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşında bir ay dolduğunu belirterek, “Rusya, Ukrayna’da kendisini neyin beklediğini bilseydi, kesinlikle buraya gelmekten korkardı” dedi.


 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gerçekleşen ve kendisinin de video konferans yoluyla katıldığı NATO, G7 ve AB zirvelerinden sonra video yayınlayarak açıklama yaptı. Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşında bir ay dolduğunu belirterek, “30’uncu gün oldu. Bir ay oldu. Rusya bununla karşı karşıya kalacağını bilseydi, eminim buraya gelmekten kesinlikle korkarlardı. Bu ay boyunca, ana yönlerden gelen tüm Rus saldırılarına karşı koyduk. Dünya yıkıcı yaptırımlar uyguladı ve yenileri üzerinde anlaşmaya varmaktayız” şeklinde konuştu.


 

GÖRÜŞMELERİNE DAİR BİLGİ VERDİ


 

Zelenskiy gerçekleştirdiği hitaplar ve görüşmelere dair bilgi vererek, “Bugün, NATO zirvesinin katılımcılarına, G7 zirvesi, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine ve İsveç Parlamentosu’na önemli hitaplarda bulundum. Bütün bunlar devletimize destek için, korunmamız için. Litvanya Cumhurbaşkanı Sayın (Gitanas) Nauseda, İsrail Başbakanı (Naftali) Bennett ve İngiltere Başbakanı (Boris) Johnson ile konuştum. Bütün bunlar Rusya'nın bir şeyi anlaması için; barıştan yana olmak gerekir. Rusya'nın da barıştan yana olması gerekiyor. Mısır Cumhurbaşkanını (Abdulfettah es-Sisi) mevcut durum hakkında bilgilendirdim” dedi.


 

7 ASKERE ‘UKRAYNA KAHRAMANI’ UNVANI


 

Çok önemli bazı kararnameler imzaladığını belirten Zelenskiy, “Ve bugün, Ulusal Muhafızların yedi askerine, ‘Ukrayna Kahramanı’ unvanı verilmesi konusunda çok önemli bazı kararnameler imzaladım, ne yazık ki bu askerlerden 5’ine ölümünden sonra verilmiş oldu” dedi.  Zelenskiy imzaladığı kararnameler arasında Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın 240 askerine, silahlı kuvvetlerin 119 askerine, 14 yerel topluluk başkanın ve yerel yetkililere, 31 sağlık çalışanına devlet ödülleri verilmesinin yer aldığını belirti. Ayrıca Bucha, Irpin, Okhtyrka ve Mıkolayiv olmak üzere 4 şehre daha ‘Ukrayna’nın Kahraman Şehri’ onursal unvanının verilmesinin de imzalanan kararnameler arasında olduğunu ifade etti.


 

Zelenskiy konuşmasını, silahlı kuvvetlerden ulusal muhafızlara, sınır muhafızlarından doktorlara mücadele içinde geçen bir ay boyunca katkı sağlayan herkese minnettar olduğunu söyleyerek sonlandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiyRusya
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