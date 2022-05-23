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Zelenski: Ukrayna savaşı sona erdirmek için uluslararası ilişkilerini her hafta genişletiyor

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:01
Zelenski: Ukrayna savaşı sona erdirmek için uluslararası ilişkilerini her hafta genişletiyor

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna’nın savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi elde etmek için uluslararası bağlarını her hafta genişlettiğini belirterek, Kiev’de Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldiğini söyledi.


 

Zelenski, Duda ile Ukrayna’ya savunma desteği ve Rusya’ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi gibi konularda görüştüklerini ifade etti. Ukrayna-Polonya ilişkilerine dair konuşan Zelenski, “Ukrayna-Polonya ilişkilerinin sonunda tamamen temiz, samimi bir temelde ve herhangi bir tartışmadan uzak seviyeye geldiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Bu bir başarıdır. Uluslarımızın tarihi başarısı” dedi. Savaştan kaçan ve Polonya’da geçici olarak kalan Ukraynalılara, Polonyalılarla aynı fırsatların ‘de facto’ ve ‘de jure’ (meşru) olarak verildiğini ifade eden Zelenski, jest olarak benzeri bir yasa tasarısının Ukrayna’daki Polonyalılar için hazırlandığını bildirdi. Zelenski, “Böyle bir yasayı Ukrayna'da geçirmek doğru bir jest olacaktır. Umalım ki Polonya vatandaşları asla böyle bir yasayı kullanmak zorunda kalmasın, ama minnetimizi ve saygımızı gösterelim” dedi.


 

“BU GERÇEKTEN TARİHİ BİR SÜREÇTİR”


 

Ayrıca Zelenski, Polonya ile ortak gümrük kontrolünü hayata geçireceklerini ve bunun sınır prosedürlerini önemli ölçüde hızlandıracağını belirterek, “Yolsuzluk risklerinin çoğunu ortadan kaldıracaktır. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ortak gümrük alanına entegrasyonumuzun da başlangıcıdır. Bu gerçekten tarihi bir süreçtir” dedi.


 

“İHRACAT HACMİMİZİ ARTIRMANIN YOLLARINI ARIYORUZ”


 

Öte yandan Zelenski, dün akşam İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile konuştuklarını; toplantılar, müzakereler ve savaş alanındaki durum hakkında bilgi verdiğini söyledi. Zelenski, “Ukrayna'ya yakıt ithalatı hacminin yanı sıra tarım ürünleri başta olmak üzere ihracat hacmimizi artırmanın yollarını arıyoruz” dedi.


 

Ukrayna’nın çıkarları için azami diplomatik faaliyetle dolu yeni bir haftaya başlamaya hazırlandığını söyleyen Zelenski, “Pazartesi günü Davos Forum'daki tartışmalara katılacağım. Bu, Ukrayna'nın söyleyecek bir şeyleri olduğu dünyanın en etkili ekonomik platformudur” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiUkrayna
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