Zelenski: Ternopil’deki füze saldırısı bir terör eylemi

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenski, “Ternopil’deki füze saldırısı sonucu 10 kişinin hala hastanede tedavi altında. Diğer Rus saldırıları gibi bu saldırının da taktiksel ya da stratejik bir anlamı yok. Bu bir terör, sadece terör” dedi. Ukrayna’nın modern füze savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu yineleyen Zelenski, “Bu tür sistemlerin temini bu yıl, geçen yıl ve hatta daha önce de mümkündü. Onları aldık mı? Hayır. Onlara ihtiyacımız var mı? Evet” dedi.

“SEVERODONETSK’TE HER KARIŞ İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR”

Rusya’nın taktiksel amaçlarının değişmediğini belirten Zelenski, “Çok şiddetli çatışmaların yaşandığı Severodonetsk'te baskı yapıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla her karış için. Ayrıca Lysychansk, Bakhmut, Slovyansk ve benzerleri yönünde baskı yapıyorlar. Rus ordusu, Donbass'a yedek kuvvetler yerleştirmeye çalışıyor. Görünen o ki, kötü eğitilmiş askerleri savaşa atmaya çalışacaklar” dedi.