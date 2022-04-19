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Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı

19 Nisan 2022 Salı 12:14
Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı

UKRAYNAUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Donbass’a yönelik Rus taarruzunun başladığını ifade ederek, “Tüm Rus ordusunun büyük bir bölümü bu taarruza odaklandı” dedi.

Son haftalarda özellikle ABD ve İngiliz istihbaratının duyurduğu, Ukrayna’nın doğu ve güneyine yönelik Rus taarruzu başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas savaşına başladıkları söylenebilir” ifadelerini kullanarak Rus ordusunun büyük bir bölümünün sadece bu taarruza odaklandığını belirtti. Zelenski, sayıları ne kadar fazla olursa olsun Rus ordusuna karşı koyulacağını belirterek, “Oraya ne kadar Rus askeri sürülürse sürülsün, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna ile ilgili hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

LVİV’DEKİ SALDIRIYA DA DEĞİNDİ

Zelenski, dün Rus birliklerince Lviv’e düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı saldırıya da değindi. Zelenski, “Dünya ve tarih Rusya'dan, Rus füzelerinin Ukrayna'dan alacağından çok daha fazlasını alacak. Kaybedilen her can, Ukraynalılar ve diğer özgür uluslar için Rusya'yı nesilden nesile bir tehdit olarak algılamaları için bir sebeptir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiRusyaUkrayna
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