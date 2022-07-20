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Zelenski: Odesa’da bir köye 7 ‘Kalibr’ füzesiyle saldırı düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gece Rusya’nın, Odesa bölgesindeki bir köye 7 ‘Kalibr’ füzesiyle saldırı düzenlediğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 6 kişinin yaralandığını belirtti.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30
Zelenski: Odesa’da bir köye 7 ‘Kalibr’ füzesiyle saldırı düzenlendi

UKRAYNA (DHA)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında dün gece Rusya’nın, Odesa bölgesinde bulunan bir köye 7 ‘Kalibr’ füzesiyle saldırı düzenlediğini belirterek, “Bunlar ucuz veya basit füzeler değil, Rusya onlarla gurur duyuyordu. Ve ne vurdular? Sıradan bir kırsan alan, çalışmayan bir çiftlik, evler, binalar, bir lise ve kültür merkezi. Hiçbir askeri hedef yok. Sadece terör” dedi. Bölge sakinlerinin hava saldırısı uyarısına zamanında tepki verdiğini ifade eden Zelenski, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Son birkaç günde Rus bombardımanının hedefleri arasında Nikopol, Dnipropetrovsk bölgesinde yerleşim yerleri, Harkiv bölgesi, Mykolaiv, Kramatorsk, Sylovanysk, Toretsk ve diğer Donbas şehirlerinin bulunduğunu belirten Zelenski, “Çok sayıda ölü ve yaralı. İşgalciler Sumi bölgesinin sınır bölgelerini bombaladı. Ele geçirilen Zaporizhzhia Nükleer Santralinde ve Enerhodar’da işçilere ve yerel sakinlere yönelik yeni terör gerçekleri var. İşgalciler ne kadar saklamaya çalışsalar da devletimiz Ukraynalılara yönelik terörden suçlu bulunan her Rus suçluyu tespit edecek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Volodimir ZelenskiOdesa
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