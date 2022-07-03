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Zelenski: Lugano’daki konferans için aktif olarak hazırlanıyoruz

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03 Temmuz 2022 Pazar 17:10
Zelenski: Lugano’daki konferans için aktif olarak hazırlanıyoruz

UKRAYNA (DHA)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre’nin Lugano kentinde 4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve Ukrayna’ya yönelik yardımların görüşüleceği konferansa aktif olarak hazırlandıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, konferansta Ukrayna’nın ‘ulusal bir yapılanma görüşü sunacağını’ belirterek, “Ülkemizin yeniden inşasına adanmış büyük ölçekli uluslararası bir etkinlik. Kelimenin geniş anlamıyla yeniden yapılanma. Sadece işgalcilerin yok ettiği her şeyi restore etmek değil, aynı zamanda yaşamımız için yeni bir temel oluşturmak da gerekli. Bu muazzam yatırımlar gerektiriyor” dedi.

“YÜZLERCE KÖY VE KASABA YOK EDİLDİ”

Rusya’nın yüzlerce köy ve kasabayı bombardımanlarla yok ettiğini belirten Zelenski, “Birçoğunun yeniden inşa edilmesi gerekiyor, yüzlercesi Rus ordusu tarafından tamamen yok edildi ve sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekiyor ama bunun yanında Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki onlarca şehir füzelerle vuruldu. Yüzlerce işletme yıkıldı” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Lugano’daki konferansın büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle Lugano'daki konferans Ukrayna'nın yeniden inşası için önemli bir adım olabilir ve bu projeyi hayata geçirdiğimizde ki eminim gerçekleşecektir, bu etkinlik bir başlangıç ​​sayılabilir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Volodimir ZelenskiLugano
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