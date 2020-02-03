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Zelenski: İran’ın önerdiği tazminat çok az

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran’da düşen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukraynalılar için İran’ın teklif ettiği tazminatın çok düşük olduğunu ve kendilerinin daha fazla tazminat için baskı uygulayacaklarını söyledi. Zelenski ayrıca, İran’dan uçağın kara kutusunu istediklerini, fakat İran’ın kara kutuyu vermemesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Zelenski: İran’ın önerdiği tazminat çok az

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran’da düşen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukraynalılar için İran’ın teklif ettiği tazminatın çok düşük olduğunu ve kendilerinin daha fazla tazminat için baskı uygulayacaklarını söyledi. Zelenski ayrıca, İran’dan uçağın kara kutusunu istediklerini, fakat İran’ın kara kutuyu vermemesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:31
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Zelenski: İran’ın önerdiği tazminat çok az

KIEV - Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinin ardından İran’ın hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 80 bin dolar tazminat teklif ettiğini, fakat Ukrayna’nın bu miktarı çok düşük bulduğunu ve daha fazlasını talep edeceğini ifade etti. Zelenski ayrıda, uçağın düşürülmesinin hemen ardından İran’a giden Ukraynalı uzmanların, burada İran’ın uçağın kara kutusunu gerektiği şekilde deşifre edecek teknik imkanlara sahip olmadıklarını gördüklerini ifade etti. İran’ın Ukraynalı yetkililere, kara kutuyu İran’da deşifre etmeyi teklif edebileceğini fakat Ukrayna’nın bu seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir ZelenskiİranTazminat
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