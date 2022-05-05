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Zaporijya Termik Santrali, kömür yetersizliğinden kapatılıyor

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:53
Zaporijya Termik Santrali, kömür yetersizliğinden kapatılıyor

UKRAYNA - Ukrayna’nın Enerhodar kenti Belediye Başkanı Dmytro Orlov, bugün açıklama yaparak kente elektrik, sıcak su ve ısınma sağlayan Zaporijya Termik Santrali’nin kömür tedarikinin yetersizliğinden dolayı kapanacağını duyurdu.

Enerhodar Belediye Başkanı, Rusya’nın işgali sebebiyle bombalanan yollar, tren yolları ve köprülerdeki hasar sebebiyle termik santrale düzenli kömür tedarik edilmediğini belirterek santralin kapatılacağını açıkladı. Kentin altyapısında Rus işgalinden sonra meydana gelen hasar sebebiyle lojistik olarak santralinin çalışmasının imkansız hale geldiği ifade edilerek elektrik, sıcak su ve ısınma yükünün Zarporijya Nükleer Santrali’ne devredileceğini belirtildi.

Belediye Başkanı Orlov, sıcak suyun birkaç derece soğuk olacağını ve termik santral çalışanlarının geçici olarak işsiz kalacağını vurguladı.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zaporijya Termik SantraliKömür Yetersizliği
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