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Yunus avına karşı ‘olimpiyatları boykot' çağrısı

Japonya’nın Taiji Limanı’nda yunus avı sezonunun açılmasıyla ortaya çıkan av hazırlığına dair görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

Yunus avına karşı ‘olimpiyatları boykot' çağrısı

Japonya’nın Taiji Limanı’nda yunus avı sezonunun açılmasıyla ortaya çıkan av hazırlığına dair görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

20 Eylül 2019 Cuma 12:08
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Yunus avına karşı ‘olimpiyatları boykot' çağrısı

JAPONYA - Taiji limanında her yıl Eylül ile Şubat ayı arasında yunus ve yunus türleri, hükümet tarafından verilen resmi izinle avlanıyor.


'OLİMPİYATLARI BOYKOT' ÇAĞRISI YAPTILAR

Bu yılki avlanma sırasında bir sivil toplum örgütü tarafından yayınlanan bazı görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti; ‘insanlık dışı’ ve ‘zalimce’ nitelendirilen avı seyreden sosyal medya kullanıcıları, 2020 Japonya Olimpiyatlarını boykota çağırdılar.

Balıkçılar tarafından şaşırtılarak liman koyuna çekilen bir pilot balina sürüsüne dair paylaşılan görüntüde, yavru 'pilot balinaların' korkudan birbirlerine yakın durdukları, özellikle tehlikeyi sezen bazı yavru pilot balinaların çaresizlikten kendilerini kayalıklara vurdukları görülüyor. Geniş bir balık ağının içinde bir gün boyunca bekleyen yavru balinalar ve sürü lideri dişi balina, ağlar kaldırılınca balıkçılar tarafından öldürülüyor.


GECE BOYUNCA AÇ HALDE, ÖLMEYİ BEKLEDİLER

Sabah olunca balıkçıların birer birer avlamaya başlamasıyla birbirine daha da yaklaşan yavru pilot balinalar, teker teker avlanılarak balık hallerine satılmaya götürülüyor. 2019-2020 sezonunda Taijili balıkçılar, bin 749 adet yunus ve yunus türleri avlayabilecekler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunus AvıOlimpiyatlarBoykot
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