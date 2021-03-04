Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
410.211
DOLAR
7.4415
STERLİN
10.3755
EURO
8.9539
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav...
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Alasonya kentinin bulunduğu bölgede 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan halkının endişe yaşadığı ve geceyi dışarıda geçirdikleri ifade edildi

04 Mart 2021 Perşembe 13:50
14 Okunma
Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem

YUNANİSTAN - Yunanistan’ın Alansonya kentinin bulunduğu bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların sıklıkla yaşandığı bölgede halkın endişe yaşadığı ifade edildi. Dün meydana gelen 6.3’lük depremin ardından Yunanistan halkının geceyi sokakta, çadırlarda geçirdikleri bildirildi.

ONLARCA BİNA HASAR GÖRDÜ VE YIKILDI

Yunanistan medyası, dün meydan gelen depremde Tırnova bölgesindeki Meschori ve Damasi köylerindeki onlarca evin hasar gördüğü ve bazılarının da yıkıldığı öğrenildi. Öte yandan depremin otoyollara ve altyapıya da hasar verdiği aktarıldı. Damasi köyünde bulunan ve 1938 yılında inşa edilen bir okulun yıkıldığı belirtildi. Deprem sırasında okulda 63 öğrencinin sınıfta ders işlediği ancak okul yıkılmadan önce tahliye edildikleri bildirildi. Yunanistan medyası, depremde ciddi yaralanma ya da can kaybı olmadığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha
Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha
ABD Başkanı Biden'a Muhammed bin Selman için yaptırım çağrısı
ABD Başkanı Biden'a Muhammed bin Selman için yaptırım çağrısı
Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi!
Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi!
AB'nin aşı pasaportu programına İngiltere de dahil edilecek
AB'nin aşı pasaportu programına İngiltere de dahil edilecek
Akıl hastanelerinde kapasite doldu
Akıl hastanelerinde kapasite doldu
ABD’de gazeteciler ile Biden arasında aşı krizi
ABD’de gazeteciler ile Biden arasında aşı krizi
ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma
ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak
New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma