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Yunanistan 14 Mayıs'tan itibaren turistlere karantina zorunluluğunu kaldırıyor

Yunanistan 14 Mayıs’tan itibaren tatilcilere karantina zorunluluğunu kaldırıyor. Muafiyet, aşılananlarla negatif test sonucu ibraz edenler için geçerli olacak.

13 Nisan 2021 Salı 10:55
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Yunanistan 14 Mayıs'tan itibaren turistlere karantina zorunluluğunu kaldırıyor

YUNANİSTAN - Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin14 Mayıs’tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacağını açıkladı. Ancak muafiyetten sadece Kovid-19 aşısı olan ve PCR testi yaptıran, virüs taşımadığını belgeleyen ziyaretçilerin istifade edebileceği bildirildi. Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki basına yaptığı açıklamada, “Tatilciler ya aşılanmış olmalı ya da bir korona PCR testi yaptırmalılar” dedi.  Bakan yardımcısı bu koşulları yerine getirenlerin ülkeye özgürce seyahat edebileceklerini belirtti. Ülkenin önemli gelir kaynağı olan turizmde gelir kaybının önüne geçmek isteyen Atina yönetimi, AB'den ortak bir "aşı belgesi” hazırlamasını istiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turistlere Karantina Zorunluluğunu KaldırıyorYunanistan
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