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Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı

Yunanistan'ın, Edirne'ye açılan ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kapalı tuttuğu Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlere karşı kapattığı Kastanies Sınır Kapısı'nın bugün açılacağını duyurmasının ardından ülkeye gitmek için sınır kapılarına gelenler, geçişlerin başlamadığı gerekçesiyle geri çevirildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:46
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Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı

EDİRNE - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, önceki gün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan İpsala Sınır Kapısı karşısındaki Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlerin geçişini engellemek için 28 Şubat'ta kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nın 1 Temmuz'da açılacağını duyurdu.

SINIR KAPALI OLUNCA GERİ DÖNDÜLER

Açıklamanın ardından Yunanistan'a gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelenler, kapının açılmadığını öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Yunanistan'a gitmek için Pazarkule'ye gelen Halil Yükseloğlu, "Orestiada'ya gitmek istiyordum fakat gördük ki Yunanistan tarafı kapalı. Henüz açılmamış. Açılacağını duymuştuk, o haberden sonra bugün geldik. Ama Yunanistan tarafından dolayı izin vermiyorlar. Yapacak bir şey yok, geri döneceğiz. Açıldığı zaman tekrar deneyeceğiz. En kısa sürede açılmasını bekliyorum. Uzun süredir görüşmediğimiz arkadaşlarım var Orestiada'da, ziyaret amaçlı gidecektim. Yunanistan'ın henüz Türk vatandaşlarını almamasını siyasi olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan'a karşı ters bir durumu yok. Zaten komşuyuz. Tamamen kendi halkının üzerine yaptığı bir politika" dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geri dönen Yalçın Gökçe ise "Buraya geldik fakat kapı duvar olduğunu gördük. Dün açılacağını söylemişlerdi. Herhangi bir faaliyet yok. Bizim kapımız açık ama onların kapalı. Yunanistan politikası böyle herhalde, bilmiyoruz. Şimdi de geri döneceğiz. Kastanies'e gidecektim ziyaret amaçlı ama geri döneceğim kapalı olduğu için" diye konuştu. 

AB Komisyonu'nun, Yunanistan'ın Türkiye tarafına sınır kapılarını açıp açmayacağı konusunu 15 Temmuz'da tekrar değerlendireceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan1 TemmuzSınır Kapıları
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