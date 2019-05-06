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Yolcu uçağı, acil iniş yaptı

Yolcu uçağı, havadayken çıkan yangın sonrası acil iniş yaptı

Yolcu uçağı, acil iniş yaptı

Yolcu uçağı, havadayken çıkan yangın sonrası acil iniş yaptı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:55
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Yolcu uçağı, acil iniş yaptı

Rusya (DHA) 

Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü alev alan Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağındaki yangında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Tass ajansına sağlık servislerinden yapılan açıklamada, “Son verilere göre, 13 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Bazı yolcuların kaderi henüz belli değil” ifadesi kullanıldı.

UÇAKTA 73 YOLCU VE 5 MURETTEBAT BULUNUYORDU

Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “5 Mayıs’ta Moskova saatiyle 18.32’de havalimanında Aeroflot havayolu şirketinin SSJ100 yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak 18.02’de Moskova-Murmansk güzergahında planlı rejimde kalkış yaptı. Kalkışın ardından mürettebat teknik hata raporu verdi ve havalimanına dönme kararı aldı. Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Moskova saatiyle 18.30’da yolcu uçağının piste ‘sert’ bir iniş yapmasının ardından yangın çıktı” denildi.

TASS: 31 KİŞİ YAŞIYOR

Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü alev alan uçaktaki facianın boyutu, zaman geçtikçe daha net olarak ortaya çıkmaya başladı. TASS ajansı, Soruşturma Komitesi resmi sözcüsü Svetlana Petrenko'nun uçakta bulunan 78 kişiden 37'sinin yaşadığını açıkladığını duyurdu. Ancak ajans, diğer 41 kişi hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmadığını yazdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yolcu UçağıRusya
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