Washington’da Diyarbakır rüzgarı

Diyarbakır Anadolu Lisesi‘nin eski mezunları Amerika Birleşik Devletleri’nde bir araya geldi ve sıra gecesi gerçekleştirdi.





Başkent Washington’da yaşayan Diyarbakırlı Ogün Yılmazer mezun olduğu lise arkadaşlarını ABD’de topladı.



Virginia’da uzun yıllardır araba galerisinde genel müdürlük yapan Yılmazer, Diyarbakır Anadolu Lisesi’nden mezun arkadaşlarıyla Yayla Bistro’da düzenledikleri sıra gecesinde eğlendi.



Doktor, asker, mühendis, gazeteci ve farklı meslek gruplarından mezunların buluştuğu etkinlikte müzik aletlerini hem çaldılar hem söylediler. Amatör olarak adlandırdıkları müzik grubunda klarnetten kanuna, uddan saza kadar her çeşit enstrümanla, geceye katılan mezun ve aileleri türküleri hep birlikte söyledi.



Yılmazer, 1983 yılında 63 kişi mezun olduklarını mezunlarla birlikte her yıl buluşma ayarladıklarını söyledi. “Her sene ekim ayında sektirmeden en az 50 mezunla Türkiye’de toplanırız. Güney Afrika, Kanada, Kıbrıs, Almanya, İngiltere ve ABD’de tüm dünyadayız. Bugün buraya 11 kişi Diyarbakır’dan geldi. Diyarbakır Anadolu Lisesi’nde ortaokul, hazırlık ve lisede 7 yıl hep beraberdik sonrasında da kopmadık. 1976 senesine bir araya geldik ve 43 yıldır da birlikteyiz.”



1983 yılında üniversite eğitimi için başkent Washington’a gelen Ogün Yılmazer Land Rover ve Jaguar Galerilerinde Genel Müdür olarak görev yapıyor.



Yılmazer ayrıca “ABD’de bu kadar insanı toplamak çok güzel ve zor. Ben hiç bir zaman Türklüğümden ve arkadaşlarımdan kopmadım, aramızda bağ var. 17 yaşındaki kızım keşke senin gibi 2 arkadaşım olsa baba diyor. ” ifadelerini kullandı.





Emekli olunca tüm mezunlar birlikte kooperatif kurmak istiyor



Diyarbakır Anadolu Lisesi mezunları olarak kooperatif kurmak istediklerini söyleyen Yılmazer “ODTÜ’de 1970’li yıllarda mezun olan bir grup var. Onlar bir köy kurdular. Biz de İzmir civarında bir köy alıp evler yaptırmak istiyoruz. Ayrıca sağlık ocağı, market, restoranı olan bir yer yapmak istiyoruz. Emekli olunca inşallah birlikte yaşayacağız. ” dedi.





Haber: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan



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