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Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı

Koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 13 kişilik heyetin virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde olduğu 14 günlük karantina uygulaması bugün sona erdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:40
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Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı

ÇİN - Dünyanın gözü salgının çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki araştırmalara çevrildi. Koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 13 kişilik heyetin, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentindeki karantinadan çıktı. DSÖ uzmanları Vuhan'da kaldıkları otelde 14 Ocak'ta karantinaya girmişti. ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yaptı. Hollandalı virolog ve ekip üyesi Marion Koopmans, karantinada oldukları otelden ayrılmadan önce verilen son basın toplantısında "Dünyanın gözleri buna odaklanmış, dünyanın fikirleri buna odaklanmıştır" dedi. 

İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu. Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
 

ÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Pekin yönetimi daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık örgütüDSÖ Ekibi Karantinadan çıktı
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