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Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

22 Şubat 2022 Salı 15:53
Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

BELÇİKA - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya yönelik ilk yaptırım paketinin bugün masaya yatırılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı yasadışı ve kabul edilemez. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birlik olmaya devam ediyoruz. İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak” dedi.

İNGİLTERE: AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Daimi Müsteşara, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saydığını açıklamak için Rus Büyükelçisini çağırması talimatını verdim. Yanıt olarak ağır yaptırımlar uyguluyoruz” dedi.

PUTİN, DONETSK VE LUHANSK’IN EGEMENLİĞİNİ TANIDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını açıklamıştı. Söz konusu kararın ardından Avrupa ve ABD’den bu karara tepki gelmiş ve yaptırımların uygulanacağı ifade edilmişti.

DHA

Son Güncelleme: 22.02.2022 15:55
Anahtar Kelimeler:
Von Der LeyenYaptırımRusya
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