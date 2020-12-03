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"Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington’da Brookings Enstitüsü’nde yaptığı açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) ve diğer virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabileceğini ifade etti ve bu konuda kaygıların olduğunu vurguladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 09:23
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"Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington D.C’de bulunan Brookings Enstitüsü’nde soruları yanıtladı. Virüslerin biyolojik silah olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Milley, “Elbette ki kullanılabilir. Bu bir kaygıdır” ifadelerini kullandı. Mark Milley, örgütlerin biyolojik silahlar geliştirerek bunları kullanmalarının korkunç bir yıkıma neden olabileceğini söyleyerek, “Ayrıca, elinde hiç silah olmayan örgütlerin biyolojik silahlar geliştirip bunları kullanmalarını ve korkunç bir yıkıma neden olmalarını hayal etmek hiç de zor değil” dedi.

“TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Mark Milley, bu konuda mücadele etmenin ve tedbirli olmanın gerekliliğini vurgulayarak, “Bu konuda mücadele etmek ve tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda devam eden salgından dersler çıkarmalıyız ve bu dersleri kendimizi savunmak için kullanmalıyız. Olası biyolojik saldırılara karşı da uygulayacağımız protokol ve prosedürleri hazır hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDGenelkurmayBaşkanMark MilleyKoronavirüsBiyolojik SilahCovid19
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