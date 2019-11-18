Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107005
ALTIN
268.348
DOLAR
5.7247
STERLİN
7.4207
EURO
6.3328
Denizlispor'da parola 3 puan
Denizlispor'da parola 3 puan
Dünyanın en büyük robotik turnuvası Türkiye'de
Dünyanın en büyük robotik turnuvası...
Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar
Ev ekonomisine katkı için başladılar,...
“Emzik bebeği sakinleştirme aracı olarak kullanılmamalı”
“Emzik bebeği sakinleştirme aracı olarak...
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Venedik yeniden sular altında

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular altında kalan su kanallarıyla ünlü Venedik kentinde su baskını devam ediyor. Haftasonu yağan yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Venedik yine sular altında kaldı.

Venedik yeniden sular altında

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular altında kalan su kanallarıyla ünlü Venedik kentinde su baskını devam ediyor. Haftasonu yağan yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Venedik yine sular altında kaldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:15
4 Okunma
Venedik yeniden sular altında

İTALYA - Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan şehirde yapılan ölçümlerde su seviyesi 187 santimetreye ulaştı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 187 santimetreyle, sel sularının tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını bildirdi.

1966 yılında 194 cm ölçülen su seviyesi şehrin tarihinde en yüksek su seviyesi olarak yer alıyor. Belediye başkanı Luigi Brugnaro bünyesinde birçok tarihi eser ve dünya mirası barındıran Venedik’te maddi zararın çok yüksek olduğunu açıkladı.

Dünya Miras listesinde bütünüyle yer alan Venedik şehri daha önce de yılın yağış alan sezonlarında sel baskınlarına uğruyordu, ressam Vincenzo Chilone'ye ait 1825 tarihli 'Piazza di San Marco' adlı tabloda da sel felaketi resmedilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Venedik Yeniden Sular Altındaİtalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor
Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor
Hamaney: İnsanların talepleri karşılanmalı
Hamaney: İnsanların talepleri karşılanmalı
Pompeo: ABD sizin yanınızda
Pompeo: ABD sizin yanınızda
Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi
Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi
Rumlar, KKTC bayrağı yaktı
Rumlar, KKTC bayrağı yaktı
Bangladeş’te patlama: 7 ölü, 22 yaralı
Bangladeş’te patlama: 7 ölü, 22 yaralı
El Bab’da bombalı saldırı
El Bab’da bombalı saldırı
Sarı yeleklilerin eylemleri 1. yılında!
Sarı yeleklilerin eylemleri 1. yılında!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans