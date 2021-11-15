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Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor

15 Kasım 2021 Pazartesi 14:12
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Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor

İNGİLTERE - İngiltere’de geliştirilen mikro iğneli cilt bantı tasarımlı Kovid-19 aşısının, Faz-1 klinik deneylerine başlanacağı açıklandı. Üretici firma ‘yeni nesil’ aşının, diğer aşılardan farklı olarak uzun süreli koruma sağlayabileceğini ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabileceğini belirtti.

Oxford kentinde faaliyet gösteren aşı firması Emergex tarafından geliştirilen aşının, virüs bulaştıktan sonra enfeksiyonlu hücreleri vücuttan hızla atmak için T-Hücreleri harekete geçiren sentetik bir aşı olduğu belirtildi. Bugün yapılan basın açıklamasında mikro iğnelere sahip cilt bantı tasarımlı aşının, Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olabileceği ve diğer mevcut aşılardan daha uzun süre koruma sağlayabileceği vurgulandı.

İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’nde başlanacak Faz-1 deneylerinde, iki gruptan oluşacak 26 gönüllüye düşük ve yüksek dozlarda Emergex aşısı Ocak 2022 tarihinde uygulanacak. Emergex aşısının, cilt yüzeyine mikro iğneler yardımıyla nüfuz edeceği ve oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabileceği ifade edildi. Klinik deneyin ilk sonuçlarının Haziran 2022 tarihinde alınması öngörülüyor.     

DHA

Son Güncelleme: 15.11.2021 14:24
Anahtar Kelimeler:
Klinik DeneyUzun Süre KorumaKovid19 Aşı
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