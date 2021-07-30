Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1381.92
ALTIN
493.26
DOLAR
8.4066
STERLİN
11.7308
EURO
10.0162
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzay İstasyonu’nda Rus modülü yanlışlıkla ateşlendi, istasyon konumundan saptı

30 Temmuz 2021 Cuma 14:22
8 Okunma
Uzay İstasyonu’nda Rus modülü yanlışlıkla ateşlendi, istasyon konumundan saptı

ABD -  ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya’nın Uluslararası Hava İstasyonu’na (ISS) dün gönderdiği modülü Nauka’nın kenetlendikten sonra motorlarının yanlışlıkla ateşlendiğini açıkladı. NASA, ISS’in bu olay sonucunda 45 derece konumundan saptığını ifade etti.


 

NASA, 11 yıl aradan sonra Rusya Uzay Ajansı Roscosmos tarafından ISS’e dün gönderilen laboratuvar amaçlı modülü Nauka’nın kenetlendikten birkaç saat sonra motorlarının yanlışlıkla ve aniden ateşlendiğini açıkladı. Bu olay sonucunda ISS, mevcut konumundan 45 derece saptığı ve ISS ile iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi. Houston’da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS’in konumuna geri getirdiği belirtilirken istasyonun durumunun ‘dengeli’ olduğu açıklandı. NASA, olay sırasında ISS’de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.     


 

NASA, olaydan sonra Boeing ‘Starliner’ adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma ve araştırma yürütüldüğü belirtildi.       

Anahtar Kelimeler:
Uzay IstasyonuRus Modülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'da, bitkisel ve diyet takviyeleriyle bağlantılı karaciğer hasarında artış
Avustralya'da, bitkisel ve diyet takviyeleriyle bağlantılı karaciğer hasarında artış
BM: Afganistan'daki sivil kayıplar 2021'in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı
BM: Afganistan'daki sivil kayıplar 2021'in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı
Bakan Kurum, Londra’da Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı
Bakan Kurum, Londra’da Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı
ABD’de aşı karşıtı şahıs, koronavirüsten öldü
ABD’de aşı karşıtı şahıs, koronavirüsten öldü
Pentagon'dan önemli açıklama
Pentagon'dan önemli açıklama
ABD’den Dedeağaç’a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
ABD’den Dedeağaç’a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Bakan Kurum, Napoli’de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü
Bakan Kurum, Napoli’de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü
ABD hükümeti: Aşı karşıtı yanlış bilgileri 12 kişi üretiyor
ABD hükümeti: Aşı karşıtı yanlış bilgileri 12 kişi üretiyor
AFGANİSTAN’DAN İRAN’A 60 BİN KAÇAK MÜLTECİ GEÇTİ
AFGANİSTAN’DAN İRAN’A 60 BİN KAÇAK MÜLTECİ GEÇTİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma