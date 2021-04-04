Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1430
ALTIN
454.191
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık
Yalova Çınarcık'ta 42 m2...
2001 model Mercedes-Benz E 200 icradan satılık
2001 model Mercedes-Benz E...
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ürdün'de eski Veliaht Prensi ev hapsinde

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı ifade edildi. 

04 Nisan 2021 Pazar 10:24
3 Okunma
Ürdün'de eski Veliaht Prensi ev hapsinde

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda ev hapsinde tutulduğu kaydedildi. Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı belirtildi.  ABD medyası,Prens Hamza bin Hüseyin'in, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken devlet ajansı haberi yalanladı. Üllkede dün gözaltına alınan üst düzey isimler arasında Eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd'ın da yer aldığı ifade edildi.Kral'ın en güvendiği danışmanlarından olan Awadallah, Ürdün'ün ekonomik reformlarının gerçekleşmesinde de etkili bir isim olarak ifade edilirken, reform sürecinde hükümetin baskısıyla karşılaştı.

ABD VE ARAP DÜNYASINDAN KRAL 2'İNCİ ABDULLAH'A DESTEK

Ürdün'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir." ifadelerine yer verildi. ABD'nin ardından Irak, Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Mısır, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜrdünPrensHamza Bin HüseyinTutuklamaHapisGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam 
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam 
Türk Dünyası’nın Manevi Başkenti: TÜRKİSTAN
Türk Dünyası’nın Manevi Başkenti: TÜRKİSTAN
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
İtalya’da Paskalya Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı
İtalya’da Paskalya Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı
Irak’ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi
Irak’ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi
Tayvan’da tren raydan çıktı: 36 ölü, 72 yaralı
Tayvan’da tren raydan çıktı: 36 ölü, 72 yaralı
Microsoft ile ABD ordusu arasında 21.3 milyar dolarlık anlaşma
Microsoft ile ABD ordusu arasında 21.3 milyar dolarlık anlaşma
Fransa’da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketine rekor ceza
Fransa’da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketine rekor ceza
Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi
Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma