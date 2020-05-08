Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular koronavirüs testinden geçecek
Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular...
"Pandemi süreci tüketim alışkanlıklarını değiştirdi"
"Pandemi süreci tüketim alışkanlıklarını değiştirdi"
Almanya’da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor
Almanya’da futbol ligleri 16 Mayıs'ta...
'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek
'Süper Ay', yarın son kez...
Yunanistan’da oteller Haziran ayında açılacak
Yunanistan’da oteller Haziran ayında açılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

UNICEF'ten kritik uyarı!

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de koronavirüsün (Covid-19) başladığı günden itibaren 9 ay içerisinde 643 bin bebeğin dünyaya geleceğini ve bunun da ülkedeki annelik hizmetlerinin önemli ölçüde zorlanacağı uyarısında bulunurken, dünya çapında ise tahmini olarak 116 milyon bebeğin doğacağı açıklandı.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:41
0 Okunma
UNICEF'ten kritik uyarı!

ABD - Dünyanın dört bir yanında kriz ve acil durum zamanlarında çocuklara destek ve koruma sağlayarak insani yardım çalışması yapan UNICEF, Covid-19'un 11 Mart'ta salgın ilan edilmesinden sonraki 40 hafta içinde dünya çapında tahmini 116 milyon bebeğin dünyaya geleceğini söyledi.


DÜNYA GENELİNDE 116 MİLYON BEBEK DOĞACAK

UNICEF, bebeklerin ve annelerin, dünyadaki koronavirüs acil durumunun baskısı altında şiddetle mücadele eden sağlık sistemleri ve tıbbi tedarik zincirleriyle başa çıkmak zorunda kalacakları endişelerini dile getirdi. Ülkede gebelik hizmetlerinin koronavirüs salgını ile başa çıkmakta güçlük çektiği belirtilen haberde, bazı annelik birimlerinin yüzde 30 ila 40 oranında azaldığı ve çok sayıda doğum merkezinin Covid-19 ünitelerine dönüştürüldü kaydedildi. UNICEF, Covid-19'un 11 Mart'ta salgın ilan edilmesinden sonraki 40 hafta içinde dünya çapında tahmini 116 milyon bebeğin doğacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UNICEFten Kritik UyarıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de koronavirüs açıklaması: Siyahi ölümler 4 kat daha fazla
İngiltere’de koronavirüs açıklaması: Siyahi ölümler 4 kat daha fazla
Yunanistan’da oteller Haziran ayında açılacak
Yunanistan’da oteller Haziran ayında açılacak
ABD'li askerden Maduro itirafı
ABD'li askerden Maduro itirafı
Amerika'yı sarsan ölümde dikkat çeken detay
Amerika'yı sarsan ölümde dikkat çeken detay
Koalisyon hükümeti 13 Mayıs'ta göreve başlıyor
Koalisyon hükümeti 13 Mayıs'ta göreve başlıyor
Irak'ta yeni hükümet göreve başladı
Irak'ta yeni hükümet göreve başladı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı