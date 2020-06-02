Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Muhammed Ali’nin hayatını anlatan belgesel
Muhammed Ali’nin hayatını anlatan belgesel
“Topuk dikenine karşı topuklu ayakkabı giyin”
“Topuk dikenine karşı topuklu ayakkabı...
Uzmanından YKS için son ay önerisi
Uzmanından YKS için son ay...
'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli'
'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve...
Liverpool'da futbolculardan George Floyd tepkisi
Liverpool'da futbolculardan George Floyd tepkisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

UNICEF'den Ebola açıklaması!

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), beş kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni tip Ebola virüsü salgınıyla 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

02 Haziran 2020 Salı 15:48
0 Okunma
UNICEF'den Ebola açıklaması!

UNICEF, 15 yaşındaki bir genç kız da dahil olmak üzere beş kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni tip Ebola virüsü salgınıyla öldüğünü ve toplam 9 vaka olduğunu açıkladı. UNICEF yaptığı açıklamada, "Ölen kişinin temas kurduğu herkes ve ölümcül vakalardan birinin çocuğu da dahil olmak üzere, virüs bulaşan 4 kişi daha Mbandaka'daki Wangata Hastanesi’nde izolasyon biriminde tedavi ediliyor. Ölümler 18-30 Mayıs arasında meydana geldi, ancak dün sadece Ebola ile ilgili olduğu doğrulandı” ifadelerini kullandı.


YENİ SALGINLAR KAPIDA


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkenin kuzeybatı Equateur eyaletindeki Mbandaka'da 6 vakanın bildirildiğine dair sosyal medyada paylaşımda bulundu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkenin doğu kesiminde 2018 yılında 3 bin 406 vakanın rapor edildiği ve 2 bin 243 kişinin ölümüne yol açan bir salgının sona ermesi için hala mücadele ederken; vücut sıvısı ile bulaşan yeni tip Ebola salgınına bağlı olarak yüzde 25 ile yüzde 90 arasında ölüm oranı olan virüs 11 kişiye bulaştı. DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni salgınların beklendiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UNICEFEbolaYeni Salgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saldırıya Rum Kesimi'nden kınama
Saldırıya Rum Kesimi'nden kınama
Rusya'da koronavirüsten sonra ölümcül kene alarmı!
Rusya'da koronavirüsten sonra ölümcül kene alarmı!
ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
Taliban lideri Molla Heybetullah Ahundzade Covid-19'dan öldü
Taliban lideri Molla Heybetullah Ahundzade Covid-19'dan öldü
BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti
BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
İngiltere’de koronavirüse karşı 5 farklı ilaç denemesi
İngiltere’de koronavirüse karşı 5 farklı ilaç denemesi
Fransa'dan kritik koronavirüs açıklaması
Fransa'dan kritik koronavirüs açıklaması
Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı