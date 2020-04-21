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UMH’den Terhune'ye havadan Arapça ve Rusça bildiri

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus’un güneyindeki Tarhuna’ya başlattığı operasyon kapsamında yerel halka havadan ‘uzak durun’ yazılı mesaj dağıttı.

21 Nisan 2020 Salı 12:23
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UMH’den Terhune'ye havadan Arapça ve Rusça bildiri

LİBYA - Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus’un güneyindeki Tarhuna’ya başlattığı operasyonda kent merkezine ilerlemeye devam ederken; Libya Hava Kuvvetleri, bölge halkına havadan kentten uzak durmaları ve Hafter’e bağlı silahlı güçlerin bulunduğu noktalardan uzaklaşmaları konusunda uyarı içeren mesajları dağıttı.

BAE'YE AİT ŞİRKETLERDEN HAFTERE YAKIT DESTEĞİ

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait şirketlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin ambargo kararını delerek, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere askeri amaçlı 11 bin ton jet yakıtı taşıdığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UMHTerhuneArapçaRusçaLibyaHafter
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