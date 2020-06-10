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UMH güçleri, Sirte’nin batısında konuşlandı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Sirte kentinin batısında konuşlandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:11
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UMH güçleri, Sirte’nin batısında konuşlandı

LİBYA - Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonlar sürüyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH güçleri, Sirte kentinin batısında konuşlandı.


SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ NE?


Libya'nın başkenti Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte, devrik lider Kaddafi’nin memleketi. Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablus’ta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirte’ye 1 Eylül 2011'de geri dönerek sığındı. Kaddafi, 20 Ekim’de de yine bu şehirde öldürüldü. 


Haziran 2015’te DEAŞ'ın kontrolüne geçen kent, Aralık 2016’da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac kentin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016’da duyurdu. Sirte kenti yapılan son operasyonla, UMH’nin kontrolünde bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UMH GüçleriSirteLibya
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